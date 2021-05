Incepe concursul pentru sefia Casei de Asigurari de Sanatate din 35 de judete si Bucuresti. Miza e uriasa

Miza uriasa a concursurilor pentru sefia Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate

Candidatii vor fi supusi unui control epidemiologic, iar dupa intrarea in salile de examen li se va verifica identitatea.La concurs s-au inscris 60 de candidati, fiind si judete in care se inregistreaza mai multi candidati pe loc, conform listei prezentate de CNAS, cum ar fi Vaslui, Tulcea, Neamt, Saru Mare, Iasi, Gorj, Giurgiu, Galati, Dambovita, Buzau, Botosani, Bistrita Nasud, Arges, Arad. In Dambovita sunt patru aspiranti la postul de la conducerea CAS Concursul consta intr-o proba scrisa, urmata de un interviu, care se va desfasura in termen de patru zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul CNAS din Calea Calarasilor nr. 248.Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adrian Gheorghe, a afirmat, in urma cu o saptamana, in legatura cu concursul pentru managerii caselor judetene de asigurari de sanatate, ca acesta este unul organizat in mod transparent, fara discriminare pe criterii politice sau de alta natura."Am schimbat total filozofia de recrutare a managerilor de CAS. Este un concurs organizat in mod transparent, obiectiv, fara discriminare pe criterii politice sau de orice alta natura, un concurs in care vor promova acei candidati cu cele mai bune abilitati de planificare, organizare, coordonare si control. Dupa finalizarea concursului din data de 6 mai vom organiza un nou concurs pentru posturile de director general care nu s-au ocupat in urma rezultatelor obtinute de candidati sau pentru care nu au existat candidati inscrisi in prima etapa", a afirmat Adrian Gheorghe.Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate (FNUASS), estimat la 10 miliarde de euro, este al doilea cel mai mare buget din tara dupa cel al pensiilor. Nu este administrat de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care face strict politicile de sanatate, ci de casele judetene de asigurari de sanatate. Practic, de sefii care urmeaza sa fie angajati prin concurs in perioada imediat urmatoare. CNAS nu incheie de fapt niciun contract , ci toate contractele sunt incheiate de cei din teritoriu si banii sunt gestionati de casele judetene de asigurari de sanatate. Adus la sefia unei case judetene prin concurs, ii lasi omului posibilitatea sa incheie contracte in functie de ce are nevoie, cu adevarat, in judetul de care raspunde, din perspectiva serviciilor medicale. Bineinteles ca persoana respectiva raspunde ca manager al acelor fonduri dar are posibilitatea sa faca ce e de facut, fata teama ca nu a raspuns unor comenzi politice si nu mai e la mana nimanui", au declarat surse din cadrul CNAS pentru Ziare.com.