13 ani de inchisoare pentru un roman care si-a maltrat partenera de viata. "Bestia din Ploiesti" s-a filmat in timp ce-i spargea pahare in cap femeii

Pedeapsa definitiva pronuntata luni, 19 octombrie, la Curtea de Apel Ploiesti este mai mare decat cea dictata in prima faza de Judecatoria Ploiesti.Dosarul in care tanarul a fost trimis in judecata a fost deschis dupa ce au aparut pe Facebook imagini in care acesta ii sparge iubitei sale minore pahare in cap, o injura, iar fata apare cu fata plina de semne de agresiune pe fata, in anul 2018.Agresorul, Robert Berechet, a fost deferit justitiei la nici trei luni de la aparitia imaginilor, iar in decembrie 2019 Judecatoria Ploiesti l-a condamnat la 9 ani, 5 luni si 10 zile inchisoare.Agresorul a contestat sentinta cu apel, Curtea de Apel Ploiesti decizand o pedeapsa mult mai mare, respectiv cea de 12 ani, 9 luni si 20 de zile inchisoare.In dosarul care are ca obiect "violenta in familie", Berechet a fost gasit vinovat pentru lovire sau alte violente, viol, lipsire de libertate si violarea vietii private. El trebuie, de asemenea, sa plateasca despagubiri morale de 10.000 de lei victimei sale.De asemenea, probele biologice ale condamnatului vor fi introduse, tot in urma sentintei judecatoresti, in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.