Cadru didactic agresiv, interdictie de a profesa timp de 3 ani. Ce acuzatii i se aduc barbatului care primeste condamnari cu repetitie

Ce acuzatii i se aduc

Protestele parintilor

Cadrul didactic a primit o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pentru un termen de supraveghere de trei ani, la care se adauga pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii, respectiv cea de profesor de sport.Decizia nu este una definitiva, Judecatoria Nasaud fiind prima instanta sesizata.In acest dosar, inregistrat in iulie 2019, doi elevi l-au acuzat pe profesorul de sport Vasile Maternik de purtare abuziva, iar scoala din comuna Sant l-a acuzat de distrugerea unui catalog.Judecatoria Nasaud a apreciat ca cei doi elevi trebuie sa primeasca daune morale in suma de 2.000 lei fiecare, iar scoala - daune materiale in suma de 23,99 lei, la care se vor adauga 2.000 lei, reprezentand cheltuieli judiciare in favoarea statului.In luna martie 2019, profesorul in cauza a fost condamnat de Judecatoria Nasaud la patru luni de inchisoare pentru purtare abuziva, pentru agresarea a altor doi elevi, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani de la data ramanerii definitive a hotararii.Hotararea a ramas definitiva dupa ce, in data de septembrie 2019, Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondat apelul inaintat de catre profesor.Ulterior, in toamna anului 2019, parintii elevilor de la scoala din comuna Sant au organizat proteste in fata unitatii de invatamant cand au aflat ca Vasile Maternik doreste sa se intoarca la catedra, reusind in cele din urma sa blocheze reluarea activitatii acestuia.CITESTE SI: