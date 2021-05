Noua conditie pentru inchirierea unui loc de parcare in nord-estul Bucurestiului: masina sa fie inmatriculata in acelasi sector

Mihaiu a anuntat ca, potrivit initiativei, administrarea locurilor de parcare se va baza pe trei piloni: vor primi loc de parcare proprietarii care au masinile inmatriculate in Sectorul 2, va exista o baza de date ce se va actualiza constant, dar si un soft care va prelua automat cererile oamenilor."Cand spui "administrarea locurilor de parcare" in Sectorul 2, cetatenii spun: lipsa de transparenta, suspiciuni si "smecherasii" specializati in subinchiriat locuri de parcare.Sectorul 2 are nevoie de "democratizarea" gestiunii si administrarii locurilor de parcare, ce se bazeaza pe 3 piloni, pe care ii construim deja:1. Vechiul Regulament are exprimari ambigue si interpretabile. Am facut un Regulament nou, pe care tocmai l-am pus in dezbatere publica. Cu aceasta ocazie, va invit sa va exprimati opiniile si sugestiile si sa participati la dialogurile pe care le vom organiza.In noul Regulament, am inclus modificari substantiale:a. Obligativitatea ca autoturismul sa fie inmatriculat in Sectorul 2b. Posibilitatea ca cetatenii sa depuna cereri online pe site-ul Adp.c. La fiecare trimestru, Adp publica online actualizarea locurilor disponibile per fiecare zona. Asa sunteti corect informati si nici nu ratati ocazia de a depune o cerere la timp.2. O baza de date ce se actualizeaza constant.Transparenta invinge suspiciunea. Transparenta va ajuta sa va orientati mai bine. Actualizarea bazei de date e un proces demarat inainte sa-mi preiau mandatul, dar acum acceleram ritmul. 60% din baza de date este la zi. Sunt multe indicii ca unii fenteaza sistemul - fie au mai multe locuri de parcare, fie nu mai locuiesc la adresa si au subinchiriat locul lor. Luam fiecare loc de parcare in parte, verificam ca cerintele sunt respectate, iar acolo unde descoperim nereguli reziliem contractul. Va reamintesc ca va puteti reinnoi contractele fara a mai veni la ghiseu. Puteti sa completati formularul si sa trimiteti documentele direct pe site-ul ADP si va incurajez sa faceti asta.3. Un soft care sa preia automat cererile oamenilor.Simplificarea procesului invinge birocratia. Cum bugetul local a fost votat recent, putem demara si acest proiect. Vrem ca acest soft sa fie functional la vara", a transmis edilul Sectorului 2.