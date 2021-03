Noua conducere a Metrorex vrea inghetarea salariilor angajatilor pana in 2022. Ce spun sindicatele

Astfel, Metrorex va suspenda majorarea salariilor de 18% obtinute la negocierile de anul trecut pana in anul 2022. Potrivit unui comunicat al companiei, Metrorex a inregistrat anul trecut pierderi de 167 de milioane de lei, motiv pentru care Ministerul Transporturilor a cerut reducerea celtuielilor. "Trebuiesc implementate masuri adecvate pentru incadrarea in fondul stabilit in limitele legale", se arata in comunicat. Sindicatul Liber Metrou transmite insa ca nu este de acord cu propunerea conducerii. "Directorul General a propus sa renuntam la un procent de 18% din salarii. In istoria de 42 de ani de exploatare a metroului nu s-a intamplat asa ceva si nu putem fi de acord cu aceasta propunere de a reduce vreun drept castigat", transmite sindicatul.Conducerea Metrorex a fost preluata recent de Stefan Paraschiv, propus de minstrul Catalin Drula . La momentul numirii, ministrul Trasporturilor transmitea ca noul director trebuie sa gaseasca solutii pentru rezolvarea unor probleme urgente precum aprobarea bugetului companiei care permite pastrarea salariilor majorate cu 18% doar daca se fac reduceri de personal.