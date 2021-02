Conflict cu focuri de arma intre doi vecini din Hunedoara. S-au amenintat cu un pistol, un topor si o bata de baseball

Vecinii s-au reclamat reciproc la Politie, in cauza fiind deschis un dosar penal. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, prima reclamatie a venit de la un barbat de 35 de ani care s-a plans ca, in cursul noptii de luni spre marti, a avut o altercatie cu un vecin de 30 de ani, care i-ar fi lovit usa cu un topor.Barbatul le-a mai relatat politistilor ca in momentul in care a revenit, marti, la domiciliu, a fost asteptat in casa scarii de vecinul sau, care avea asupra lui o bata de baseball si il ameninta.La randul sau, barbatul de 30 de ani a sesizat Politia Vulcan afirmand ca, in timp ce se afla in casa scarii, in urma unui conflict spontan cu un vecin, acesta din urma a scos un pistol si a tras asupra lui trei focuri de arma."In urma verificarilor, politistii au stabilit faptul ca pistolul a fost folosit de catre vecinul de 35 de ani, cu care acesta a avut conflictul. Pistolul fost ridicat de anchetatori, in vederea expertizarii", a mentionat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.Barbatul de 30 de ani a fost transportat in stare de constienta la spitalul din Vulcan, in vederea acordarii de ingrijiri medicale, dar nu a ramas internat.In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de loviri sau alte violente, amenintare, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si distrugere, a precizat IPJ Hunedoara.