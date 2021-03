Consilierul lui Voiculescu explica cum a publicat datele despre vaccinare si a ajuns autorul "atacului cibernetic" verificat de autoritati

Scandalul datelor publicate

Control anuntat la Ministerul Sanatatii

Voinea spune ca nu a transmis nimanui parola de acces la Registrul Electronic. El a cerut acces la platforma pentru a lucra in weekend si ca, pentru ca era pe drum, a indicat o adresa de IP fix care era alocata unui centru de date din Germania."Fac 3 precizari cu care sper ca acest subiect exagerat masiv sa se incheie:1. Fratele meu e in Romania, este lector universitar la Jurnalism, locul unde cei care publica lucruri legate de persoana mea ar fi trebuit sa invete cum se verifica o stire. Fratele meu nu are nicio legatura profesionala cu mine.2. Nu am transmis nimanui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar ca fiind weekend si in deplasare cu familia am solicitat accesul ca sa pot sa lucrez. Da, chiar daca era weekend. Contul de acces la RENV nu contine informatii personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public.3. Am incercat apoi sa ma conectez si pentru ca eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresa IP este alocata unui data center din Germania. Desi am anuntat colegilor din Minister noua adresa IP, am incercat conectarea, dar nu am reusit pentru ca adresa nu fusese introdusa inca in lista acceptata de Registrul Electronic National al Vaccinarii.De ce ar fi catalogat acest lucru banal ca fiind un atac cibernetic, inainte de-a se face o minima verificare a situatiei reale, ii las pe cei care au formulat aceste acuzatii sa va explice", scrie Voinea pe Facebook Consilierul ministrului Sanatatii, Stefan Voinea, a precizat miercuri, 10 martie, ca a avut acces la Registrul Electronic National de Vaccinari printr-un cont cu permisiuni limitate, pentru a transparentiza datele legate de pandemie. El acuza ca de doua zile, Ministerul Sanatatii nu mai are acces la data.gov.ro. Ministerul Sanatatii a publicat, joi seara, in premiera, date referitoare la pandemie defalcat pe judete. De exemplu, s-a prezentat numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat. De asemenea, s-au publicat date referitoare la vaccinare.Luni, prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize.In replica, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat ca date referitoare la numarul de teste ar fi trebuit sa fie publicate cu mult timp inainte.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , a declarat marti, raspunzand unei intrebari cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a unor date referitoare la vaccinare, ca nu a facut plangere, ci a facut o informare la solicitarea premierului, legata de datele privitoare la vaccinare, modalitatea prin care sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , considera ca nu este normal ca Ministerul Sanatatii sa faca publice datele legate de vaccinarea personalului din minister.