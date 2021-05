Un muncitor a murit dupa ce a ramas blocat intr-o turbina eoliana din judetul Constanta

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au fost sesizati joi, 13 mai, cu privire la faptul ca, un angajat al unei societati de mentenanta a parcului eolian din extravilanul localitatii Chirnogeni, a ramas blocat in partea superioara a unei centrale eoliene."Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre un barbat, de 25 de ani, din judetul Prahova, care a fost declarat decedat, fiind transportat la morga pentru efectuarea necropsiei in vederea stabilirii cauzei decesului", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.