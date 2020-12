Constanta prelungeste carantina cu inca doua saptamani. Rata de infectare a ajuns la 8,67 la mia de locuitori

Potrivit sursei citate, prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Constanta cu alte 14 zile a fost adoptata de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), ordinul fiind semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat . Rata de infectare cu noul coronavirus era, joi, dein municipiul Constanta.Prefectura Constanta a anuntat adoptarea de noi masuri pentru prevenirea si limitarea infectarii cu SARS-CoV-2 pe raza municipiului siin orasul care se afla in carantina din data de 20 noiembrie.Astfel, s-a decis ca, incepand de vineri, fortele de ordine si celelalte institutii de control sa intensifice controalele pentru verificarea motivului deplasarii in interiorul zonei carantinate, respectarea masurilor de protectie sanitara, cat si verificarea operatorilor economici referitor la indeplinirea interdictiilor impuse.In judetul Constanta sunt in carantina zonala 12 localitati - Ovidiu, Constanta, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Techirghiol, Valu lui Traian, Navodari, Eforie, Cernavoda, Cumpana, Targusor si Gradina, iar incidenta cazurilor de infectare, pe judet, era, joi, de 5,95 la mia de locuitori.