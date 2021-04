O puscarie de 50 de milioane de euro se va construi in Buzau. In ce conditii deosebite vor sta detinutii

Valoarea totala a investitiei este de aproape 50 de milioane de euro, bani asigurati dintr-un imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, potrivit adevarul.ro Cladirea va avea 3 etaje si o suprafata construita de cateva de mii de metri patrati, cu spatii ample destinate plimbarii si terenurilor de sport."In pavilionul cu destinatie spatii medicale pentru detinuti va functiona cabinetul medical de medicina primara pentru detinuti, cel putin doua camere de izolare respiratorie pentru suspecti/ bolnavi de tuberculoza in forma contagioasa a bolii. In aceste camere va fi cazat cate un singur detinut, la indicatia personalului medical. Cabinetul medical si camerele de infirmerie vor functiona la nivelul parterului cladirii, cu facilitati de acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. La parter, pot fi amenajate camerele speciale de protectie (inclusiv pentru supravegherea afectiunilor psihice grave/ evitarea autovatamarii si a suicidului) si camere pentru izolatorul de pedeapsa. La etajul cladirii va functiona cabinetul medical de stomatologie si cabinetul de tehnica dentara", se arata in documentatia pentru studiul de fezabilitate.In proiect mai sunt prevazute cluburi pentru activitati de reintegrare sociala, sali de clasa, biblioteca, sala de calculatoare, spatii pentru activitati de tip hobby, club multifunctional care sa poata fi utilizat pentru activitati de reintegrare sociala, o sala de spectacole cu capacitate de 100 locuri, un spatiu pentru activitati, un studio radio-tv, un spatiu pentru activitati sportive, dar si un intreg pavilion cu destinatia de capela, scrie adevarul.ro.Ani de zile, Romania a fost condamnata la CEDO pentru conditiile necorespunzatoare din penitenciare. In unele cazuri, pedepsele detinutilor au fost substantial reduse din acelasi motiv. Prin Legea recursului compensatoriu mii de detinuti, unii periculosi, au fost eliberati mai devreme, pentru ca nu erau respectate standardele europeni.