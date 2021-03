Barbatul care construia case pentru amaratii din Romania abandoneaza proiectele. Ce l-a determinat sa se retraga din aceasta activitate

Case pentru amarati

"Am decis sa ma retrag temporar din aceasta activitate pana pe 31 martie cand voi decide daca voi continua ori nu. Mi-am sacrificat ultimii 4 ani din viata, mi-am sacrificat copilul care 4 ani m-a vazut in poze ori video sau in persoana de 2-3 ori pe an si asta pentru a veni in Romania sa schimb vieti si mentalitati insa rautatea multora este mult prea mare chiar si pentru mine. Nu am sa fac un caz despre sacrificiul ultimilor patru ani pentru ca oricum nu cred ca intereseaza pe cineva. Rautatea si Prostia din pacate nu pot fi tratate cu nimic si imi asum cele spuse", a scris Marius Simionica, pe Facebook Patru case pentru persoane care au facut obiectul unor cauze nobile , au fost construite cu banii Diasporei, "Asociatia Marius si Prietenii", are acum in lucru un depozit de unde se vor livra ajutoarele catre cei nevoiasi."Oamenii se grabesc sa te eticheteze dupa bunul plac daca au cea mai mica nemultumire, oamenii se grabesc sa te judece pentru orice fara a se informa catusi de putin. Nu ma plang, nu m-am plans niciodata insa sufera copiii mei, familia mea, sufera sanatatea mea. Ma voi intoarce in Anglia acolo unde ma consider acasa iar pe 31 martie ne vom aseza la masa si vom discuta ce e de facut pana atunci voi "ingheta" absolut tot. Sper ca in acest fel sa le dam oportunitatea altora sa faca mai mult/e decat noi. Decizia mea este 100% luata si sper sa o acceptati ca atare. Multumesc din suflet pentru tot", a mai spus Marius.