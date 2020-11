ANRE a aprobat regulamentul prin care consumatorii sunt racordati gratis la reteaua de gaze

Astfel, operatorul de distributie nu poate refuza racordarea la sistem si este obligat sa finanteze lucrarile pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii consumatorilor aflati in perimetrul unitatii administrativ-teritoriale pentru care a fost concesionat serviciul public de distributie. Termenul de extindere si/sau bransare a consumatorilor nu poate depasi termenul de 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire.Operatorul de distributie are obligatia sa racordeze toti solicitantii, viitori clienti finali casnici la sistemul de distributie, in termen de 90 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire. Recuperarea costurilor privind racordarea clientilor casnici se realizeaza prin tarifele de distributie.Lucrarile necesare racordarii vor fi realizate de catre operatorii economici autorizati de catre ANRE si selectati prin proceduri concurentiale, transparente si nediscriminatorii de catre operatorul de distributie.In cazul clientului final non-casnic, operatorul de distributie are obligatia sa asigure finantarea si realizarea lucrarilor de proiectare si executie a instalatiei de extindere si bransare pana la 2500 metri. Solicitantul, viitor client final non-casnic, are obligatia sa utilizeze locul de consum si sa pastreze destinatia acestuia pe o perioada de 5 ani de la data punerii in functiune a instalatiei de racordare. In situatia in care instalatia de extindere si bransare este mai mare de 2.500 metri, operatorul de distributie are obligatia sa asigure finantarea lucrarilor de proiectare si executie in vederea realizarii obiectivelor/conductelor parti componente ale sistemului de distributie necesare racordarii indiferent de lungime, urmand ca instalatia de racordare sa fie finantata de clientul final non-casnic.De asemenea, noul Regulament permite accesul la gaze naturale unui numar sporit de utilizatori si, in acelasi timp, vine in sprijinul viitorilor clienti finali casnici cu venituri reduse, spun reprezentantii ANRE."Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului are un impact important asupra consumatorilor clienti finali casnici si prin dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localitatilor si de extindere/infiintare a sistemelor de distributie a gazelor naturale, astfel autoritatile administratiei publice au posibilitatea sa realizeze planurile de dezvoltare a sistemelor de distributie pe termen mediu si lung prin finantarea acestor lucrari din fonduri nerambursabile", se arata in comunicat.Avand in vedere faptul ca prevederile Legii nr. 155/2020 au intrat in vigoare la data de 30 iulie 2020, tarifele de racordare incasate de catre operatorii de distributie ulterior acestei date, in situatia in care nu exista un contract de racordare semnat, se vor returna in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al prezentului Ordin de aprobare al Regulamentului.Cererile de racordare depuse anterior datei de 30 iulie 2020 isi mentin valabilitatea fara a putea fi prelungite, urmand ca procesul de racordare sa decurga conform Regulamentului.Citeste si: VIDEO Nicusor Dan semneaza un contract pentru reabilitarea a 210 kilometri din cei 954 ai retelei de termoficare din Bucuresti