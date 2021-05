Consumul excesiv de alcool reduce in medie cu un an speranta de viata

Prin urmare, organizatia internationala incurajeaza tarile "sa-si dubleze eforturile de combatere" a acestui fenomen, in special prin limitarea promovarii alcoolului catre copii si prin incurajarea unor preturi mai mari la aceste produse."Speranta de viata va fi cu aproape un an (0,9) mai mica in urmatorii 30 de ani din cauza bolilor si a ranilor" cauzate de "consumul nociv de alcool", calculeaza organizatia in acest raport, care acopera 52 de tari din OCDE, Uniunea Europeana si Grupul celor 20 (G20).Cele opt tari cele mai afectate se gasesc in Europa Centrala si de Est, cu o speranta de viata mai mica cu 1,4 pana la 1,8 ani, Lituania, Rusia si Polonia situandu-se in fruntea clasamentului.Franta se situeaza chiar peste medie, in timp ce Turcia si Israelul par sa fie cel mai putin afectate.Nu exista un nivel de consum de alcool recunoscut stiintific ca fiind sigur pentru sanatate. In cadrul acestui raport, OCDE defineste "consumul nociv de alcool" ca depasind "pragul de risc mimim" stabilit la "mai mult de un pahar de alcool pe zi in cazul femeilor si 1,5 pahare pe zi in randul barbatilor".Rezultatele sunt obtinute prin compararea sperantei de viata in 2050 daca obiceiurile de consum actuale persista cu un scenariu in care consumul nu ar depasi acest "prag de risc minim".Datele din acest raport sunt anterioare pandemiei de COVID-19.Potrivit unui sondaj realizat in perioada mai-iunie 2020 in 11 tari, 42% dintre persoanele chestionate au declarat ca nu si-au schimbat obiceiurile in ceea ce priveste consumul de alcool, 36% afirma ca l-au crescut, in timp ce doar 22% spun ca l-au redus."Femeile, parintii cu copii mici, cei cu venituri mari si cei cu simptome de depresie si anxietate" sunt cei care "au raportat cele mai mari cresteri ale consumului de alcool", se arata in raportul OCDE.