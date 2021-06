Ministrul Sanatatii anunta scoaterea la concurs a posturilor de directori la Directiile de Sanatate Publica

Resurse pentru vaccinare in mediul rural

Mihaila a afirmat ca in acest moment majoritatea conducerilor DSP-urilor din tara sunt interimare."Nu am renuntat la acele evaluari (n.red.: evaluarile privind activitatea directorilor DSP-urilor). In acest moment, majoritatea conducerilor sunt interimare, motiv pentru care in lunile urmatoare vom scoate la concurs aceste posturi, pentru a ne asigura ca cei competenti si cei mai in masura sa ocupe aceste posturi de importanta deosebita in sanatatea publica vor avea acces la un concurs corect. Postul va fi scos la concurs in urmatoarele saptamani si la DSP Dolj si speram ca persoane competente vor veni la concurs", a spus ministrul Sanatatii intr-o conferinta de presa.Mihaila a mai spus ca resursele umane si materiale pentru campania de vaccinare vor fi directionate in urmatoarea perioada catre mediul rural, unde numarul persoanelor vaccinate este mult mai redus, avand in vedere si faptul ca a scazut adresabilitatea populatiei in centrele mari urbane.Mihaila se afla intr-o vizita de doua zile in judetul Dolj, unde se intalneste cu reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova, cu medici de familie si cu asistenti medicali comunitari."Am discutat cu reprezentanti ai Universitatii din Craiova despre ce a realizat institutia in domeniul imagisticii si al gastroenterologiei, dar si despre planurile de viitor, avand si noi si universitatile acelasi scop: de a creste calitatea actului medical printr-o reforma a formarii profesionale a personalului din domeniul sanitar. Am avut intalnire cu managerii celor doua spitale aflate in subordinea MS si cu doamna director care este coordonatorul campaniei de vaccinare din partea DSP, am discutat despre problemele din spitale si cum putem grabi si eficientiza deschiderea spitalelor pentru a creste accesul pacientilor non-covid la servicii medicale, despre cum putem reorganiza activitatea de vaccinare, asa incat, vazand ca adresabilitatea la centrele mari urbane a scazut, sa directionam resursele umane si materiale spre mediul rural, unde deocamdata procentul persoanelor vaccinate este mult mai redus", a spus ministrul Sanatatii intr-o conferinta de presa.Ioana Mihaila a mai afirmat ca, pe langa discutiile privind campania de vaccinare, va discuta cu medicii de familie si cu asistentii medicali comunitari si despre problemele asistentei medicale primare si comunitare si ce solutii sunt pentru a le rezolva, pentru ca urmeaza investitii din PNRR care sunt alocate asistentei medicale primare, dar si asistentei medicale comunitare. "Dorim sa ne consultam cu ei sa vedem cum putem implementa mai rapid si mai eficient aceste masuri din PNRR", a afirmat Mihaila.