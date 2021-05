Alte 30 de containere cu deseuri, descoperite in portul Constanta. Seful Garzii de Mediu acuza crima organizata

''In perioada 12.05 - 13.05.2021, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud si cu reprezentanti ai Agentiei FRONTEX, au identificat alte 30 de containere sosite din Germania, pentru aceeasi firma de pe raza judetului Prahova care efectueaza activitati de import in Romania'', precizeaza vineri Garda de Coasta.In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca nu corespund datele declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, marfurile constand in deseuri, amestec de metal si hartie, textile, cauciuc, lemn, baterii si bucati de azbest, in cantitate de aproximativ 600 de tone, ce nu pot fi puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei, arata sursa citata.Si in acest caz a fost luata masura nepermiterii importului pe teritoriul Romaniei de catre comisarii Garzii de Mediu Constanta.In cauza, politistii de frontiera continua cercetarile, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea de acte nereale si nerespectarea regimului deseurilor, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.Recent, Comisarul general al Garzii Nationale de Mediu (GNM), Octavian Berceanu, d eclara ca structuri de crima organizata fac presiuni pe punctele vamale din Romania pentru a introduce cantitati tot mai mari de deseuri in tara, in conditiile in care in Europa s-au epuizat capacitatile de stocare a gunoaielor si China nu mai este o poarta deschisa in acest sens.