Seful STB: Contractul de achizitie a celor 100 de tramvaie a fost semnat de municipalitate pe pretul ofertat de castigator

"Nu s-a semnat contractul pe un pret majorat. Sunt speculatii. 840,88 milioane lei, fara TVA, acesta a fost pretul ofertat de castigator (Astra Vagoane Calatori Arad - n. r.) si la acest pret s-a semnat contractul. Daca se doreste o modificare a pretului, decizia apartine municipalitatii. Acel contract a fost semnat si de mine, ca utilizator al tramvaielor achizitionate de municipalitate, pentru ca receptia si punerea in functiune vor fi realizate de angajatii STB. Mai mult, caietul de sarcini si documentatia de atribuire a fost facuta tot de angajati din cadrul STB, acestia participand inclusiv in comisia de licitatie. Am semnat ca utilizator de contract la solicitarea primarului general, luand in considerare documentatia de atribuire publicata cu ocazia licitatiei", a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Crit.Seful STB a venit cu aceste precizari in urma informatiilor aparute in spatiul public, potrivit carora pretul de achizitie a celor 100 de tramvaie ar urma sa urce cu 34 de milioane de lei, prin act aditional.Avand in vedere ca tramvaiele pe care le va furniza producatorul roman vor avea 36 de metri, fiind mult mai lungi decat cele care circula in prezent, unele peroane de pe liniile pe care vor circula aceste tramvaie, respectiv 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 si 55, vor trebuie modificate.In acest context, Crit sustine ca modernizarea peroanelor si a caii de rulare este asumata de municipalitate, iar pana la livrarea in totalitate a celor 100 de tramvaie se vor finaliza aceste lucrari "Legat de modificarea peroanelor pentru a putea ajunge in statii tramvaiele mai mari pot sa va spun ca este o modernizare asumata de municipalitate anul trecut. Pana in prezent, s-au lungit opt peroane pe linia 41. De asemenea, am pus la dispozitia executantului lucrarii de pe Vasile Milea tot ceea ce inseamna amplasament, astfel incat, in zilele urmatoare, sa inceapa organizarea de santier pe acel tronson de un kilometru, situat intre Podul Basarab si Bulevardul Timisoara. Este o lucrare contractata de municipalitate, este ultimul tronson de modernizare pe inelul circular de tramvai al Capitalei si care va aduce beneficii majore bucurestenilor, legate de timpii de succedare si de calitatea transportului. Pe linia 41 mai sunt de modificat 14 peroane, dar pot spune ca e obligatia municipalitatii ca pana la sosirea in totalitate a celor 100 de tramvaie sa se modernizeze 27 de kilometri de cale de rulare. Este un prim pas care s-a facut acum cu acest kilometru pe linia 1. Urmeaza modernizarea liniei 40, unde sunt circa 18,4 kilometri, si a liniei 55, unde sunt circa 8,4 kilometri", a explicat seful STB.Potrivit sursei citate, cele 100 de tramvaie vor veni, conform graficului de livrare, incepand cu luna august 2022, iar ulterior vor sosi regulat cate 4 tramvaie pe luna."Ne dorim mai repede, pentru ca vechimea tramvaiului din Bucuresti nu e una care sa ne avantajeze. Ne provoaca costuri foarte mari de exploatare", a sustinut Adrian Crit.El a facut referire si la informatiile privind contractul de asociere incheiat cu Astra Vagoane Arad in anul 2011, pentru o perioada de 10 ani, prin care s-au modernizat uzinele URAC, cu scopul de a fabrica tramvaie si de a le vinde altor utilizatori, nu de a le cumpara efectiv de la acest producator, asa cum s-a prezentat in spatiul public. Contractul de asociere a expirat in ianuarie 2011."RATB, cum se numea societatea in 2011, nu a cumparat tramvaie de 600 de milioane de lei, doar s-a asociat pentru a produce niste tramvaie la URAC si de a le vinde altor utilizatori. Prin contractul de asociere cu Astra Vagoane, RATB la vremea respectiva se alinia tendintelor prin care se fabricau la nivel european tramvaie cu podea total coborata, in conditiile in care noi din punct de vedere al know-how-ului nu aveam aceasta posibilitate. La vremea respectiva era o oportunitate, pe de o parte de a utiliza forta de munca, iar pe de alta parte aveam posibilitatea de a produce tramvaie si de a le vinde pe diferite piete . Pe Astra Vagoane Arad, care producea tramvaie, o interesa sa gaseasca un partener unde sa poata sa produca si sa poata testa tramvaiele respective. Asa cum rezulta din contract, ei puneau la dispozitie know-how-ul si investitiile. Au si facut aceste investitii in uzina, iar RATB la vremea respectiva utiliza minimum 150 de angajati pentru care asocierea platea salariile. Si, mai mult de atat, profitul rezultat se repartiza in conformitate cu ceea ce era in contract, respectiv 33% era pentru furnizorul de know-how, 33% catre RATB si 33% catre Astra Vagoane. Asta era ponderea, in conditiile in care RATB nu investea nimic la vremea respectiva, dar, mai mult de atat, avea doar beneficii, faptul ca avea cunostinta despre ceea ce inseamna un tramvai modern si institutia la vremea respectiva putea sa aiba un venit suplimentar", a explicat directorul general al societatii.Potrivit sursei citate, asocierea a fost semnata in anul 2011, in luna ianuarie, pe o durata de 10 ani si a expirat in luna ianuarie 2021, fosta conducere a institutiei neluand decizia de a prelungi acest contract in conformitate cu clauzele, dar "nici nu si-a asumat sa produca ceva, desi partenerul a investit"."STB a ramas insa cu ceva: hala unde a investit partenerul de la Asta Vagoane Calatori. A fost o hala veche, cu tot felul de probleme, si avem imagini dinainte sa se faca investitia care pot confirma acest lucru. Vom lua in curand decizia daca vom putea sa producem ceva in aceasta hala", a adaugat Crit.Legat de propunerea de modificare a planului tarifar, pe care a anuntat-o in data de 14 mai intr-o conferinta de presa, Adrian Crit a mentionat ca aceasta a fost transmisa atat Asociatiei de Transport Metropolitan Bucuresti-Ilfov, cat si CGMB si primarului general, dar inca nu a intrat in dezbatere publica. In acea conferinta, seful STB a anuntat ca va propune un tarif de 3 lei pe ora pe mijloacele de transport in comun si abonamente anuale de 500 de lei. Astfel, propunerea STB privind tarifele va intra in dezbatere si se refera la eliminarea tarifului actual de 1,3 lei pe semi-cursa si introducerea tarifelor orare si a abonamentelor, asa cum exista si in alte capitale europene.