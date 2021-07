Pentagonul anuleaza mega-contractul pentru servicii "cloud" atribuit Microsoft in defavoarea Amazon

Donald Trump s-ar afla in spatele deciziei

Pentagonul explica intr-un comunicat ca acest contract "nu mai corespunde nevoilor sale" din cauza in special a "evolutiei cerintelor" si "progreselor din acest sector".Ministerul Apararii prevede initierea unei noi proceduri pentru angajarea diverselor companii specializate in servicii "cloud"."Odata cu evolutia mediului tehnologic a devenit clar ca acest contract, intarziat mult timp, nu mai corespunde cerintelor pentru a remedia lacunele in materie de capacitati" ale Ministerului Apararii, a indicat un purtator de cuvant intr-un comunicat.Acest contract important, cu o durata de 10 ani, avea ca scop modernizarea tuturor sistemelor informatice ale fortelor armate americane intr-un sistem gestionat de inteligenta artificiala.Imediat dupa incheierea licitatiei in toamna anului 2019, compania Amazon, considerata initial drept favorita, a contestat alegerea facuta de Pentagon.Gigantul de comert online, devenit expert in servicii de cloud computing, l-a acuzat pe fostul presedinte american Donald Trump ca s-ar afla in spatele alegerii Pentagonului din cauza animozitatii sale fata de Jeff Bezos, fondatorul Amazon.Ministerul american al Apararii intentioneaza sa-si intoarca acum privirea spre mai multe companii, incepand cu Microsoft si Amazon, singurele doua grupuri "capabile sa raspunda nevoilor sale" la ora actuala.Dar ministerul va "continua sa efectueze cercetari de piata pentru a stabili daca si alti furnizori cu sediul in SUA" ar putea indeplini cerintele sale, potrivit AFP.