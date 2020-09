VIDEO Ministrul Transporturilor semneaza miercuri contractul pentru tronsonul 4 al Drumului Expres Pitesti-Craiova

Asocierea de firme romanesti SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade a castigat licitatia pentru proiectarea si executia tronsonului 4 al drumului expres DX12 Craiova - Pitesti, cu o oferta de 617 milioane de lei. UMB a castigat licitatiile si pentru proiectarea tronsoanelor 2 si 3.Spedition UMB este controlata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu.Tronsonul 4 din Drumul Expres Craiova - Pitesti are o lungime de 31,88 km si se va desfasoara pe teritoriul judetului Arges, trecand prin localitatile Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni si Oarja.Durata de realizare a acestui contract este de 36 de luni, din care 12 luni pentru activitatea de proiectare si 24 de luni pentru executia lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor este de 10 ani.Constructia acestui drum expres se desfasoara pe teritoriul judetului Arges si incepe la sud de localitatea Lunca Corbului (km 89+300), traverseaza localitatile Albota si Costesti, ocoleste pe la sud localitatea Bradu, dupa care se racordeaza la Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti la km 121+185.Drumul expres Craiova - Pitesti este impartit in patru loturi, are o lungime totala de 121 de km, prevede doua benzi de cate 3,5 metri latime fiecare, fara banda de urgenta. Proiectul de infrastructura are 10 intersectii rutiere, 75 de poduri si pasaje, 25 de intersectii si 15 poduri/pasaje la noduri rutiere/ drumuri de legatura.