Contre intre Gheorghita si Voiculescu pe tema dozelor irosite: "Nu putem sa le aruncam. Nu neg ca sunt persoane care sar randul"

"Nu neg ca sunt persoane care sar randul"

"Daca mi-ar ramane doze, daca as face orice tine de mine sa am lista de asteptare si persoanele nu ar veni, as vaccina. Nu putem sa aruncam doze doar pentru ca persoanele nu sunt pe liste", a declarat Valeriu Gheorghita.El a explicat ca exista aproape zilnic situatii in care acestea nu se consuma complet , putand fi folosite la imunizare chiar si in urmatoarele cateva zile.Medicul a spus de ce sunt vaccinate in etapa a doua a strategiei si persoanele tinere care nu au boli cronice, situatie pe care ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a catalogat-o ca fiind o stare de fapt pe care nu a putut-o schimba la preluarea mandatului."Este important sa-i protejam pe cei care sunt activi , pe cei care pot si raspandesc in mod real virusul, pentru ca ei se intorc acasa, in familie, unde au un bunic, parinti, persoane dragi cu boli cronice sau persoane vulnerabile. In conditii ideale, cred ca nu ar fi trebui sa existe nicio prioritizare, in conditii in care aveam un numar disponibil de doze care sa acopere tot necesarul", a spus Valeriu Gheorghita.Medicul a confirmat ca exista persoane care sar randul in ceea ce priveste prioritizarea la imunizare, insa impactul este minim."Nu neg ca se intampla acest lucru. Eu cred ca este minim, nu este semnificativ din punctul de vedere al impactului asupra numarului de doze de vaccin folosite", a completat Gheorghita.