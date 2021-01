ANAF te invata cum sa iti completezi declaratiile de venit pe 2021

Informari catre contribuabili

Cum poate fi accesat Spatiul Privat Virtual

"Agentia Nationala de Administrare Fiscala va intensifica, si in anul 2021, activitatile de indrumare si asistenta in domeniul fiscal, manifestandu-si in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ce le revin", arata ANAF.Astfel, ANAF precizeaza ca deruleaza proiectul pilot privind stimularea conformarii voluntare dedicat persoanelor fizice."Proiectul pilot presupune, la acest moment, transmiterea unor informari catre contribuabili persoane fizice, prin care li se ofera indrumare si asistenta in vederea indeplinirii, in mod corespunzator, a obligatiilor declarative si de plata", spun reprezentantii ANAF.Pentru a beneficia de asistenta in domeniul fiscal si pentru a-si indeplini obligatiile fiscale in mod voluntar, contribuabilii pot contacta Call-Center-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la nr. 031.403.91.60.Pentru a solicita informatii personalizate privind situatia fiscala, contribuabilii pot utiliza serviciul Spatiul Privat Virtual