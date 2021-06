Razie ANPC la vanzatorii de mici. Amenzi si suspendarea activitatii pentru mai multe restaurante aflate in neregula

Comisarii au descoperit, printre altele, spatii frigorifice neigienizate si au oprit de la comercializare 78 de kilograme de produse alimentare."Echipe mixte de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sus-Muntenia Ploiesti, au intreprins o serie de actiuni de verificare intr-o zona extrem de solicitata de consumatori - Dedulesti, judetul Arges. Controalele de pe Dealul Negru au facut parte dintr-o campanie ampla, derulata in regiune, care a marcat Ziua Sigurantei Alimentare - sarbatorita pe 7 iunie", anunta ANPC , intr-un comunicat intitulat "Probleme mari cu micii de la Dedulesti".Actiunea a fost coordonata pe teren inclusiv de Claudiu Dolot, presedinte al institutiei.Au fost controlati 5 operatori economici, care isi desfasurau activitatea la popasul de la Dedulesti - cunoscuti publicului larg pentru celebrii mici aflati la vanzare in aceasta zona -, la 4 dintre acestia oprindu-se temporar prestarea serviciului de alimentatie publica.In urma verificarilor, au fost aplicate 5 amenzi contraventionale, in valoare de 93.000 lei si au fost oprite definitiv de la comercializare 78 kg de produse alimentare, in valoare de 2.360 lei.Principalele abateri constatate de comisari au fost:Comercializarea produselor fara indicarea gramajului acestora,Utilizarea de spatii frigorifice neigienizate,Comercializarea unor produse fara elemente de identificare si caracterizareNerespectarea conditiilor de depozitare a produselor (ex. Nerespectarea temperaturii de pastrare indicate de producator)Echipele mixte ale CRPC Ploiesti continua actiunile de control si supraveghere a pietei in regiune si in zilele urmatoare.