Controale in Capitala pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile sanitare. S-au dat amenzi de peste 224.000 de lei

Cu sprijinul Jandarmeriei, Politiei Locale, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Agentiei Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Directiei de Sanatate Publica au fost verificate peste 780 de obiective: piete agroalimentare, targuri , complexuri comerciale, mari magazine, dar si magazine de cartier, terase, mijloace de transport in comun.Pe parcursul zilei au fost legitimate peste 2.000 de persoane, iar in 438 de mijloace de transport in comun, de suprafata, dar si de subteran au fost efectuate controale.In urma verificarilor privind modul in care sunt respectate prevederile Legii nr 55 din 2020, au fost constatate si aplicate peste 640 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 224.450 lei.Politistii aflati in teren au revenit cu recomandari privind portul mastii de protectie si pastrarea distantarii fizice.Actiunile de verificare continua si la acest moment si vor continua si in zilele urmatoare.