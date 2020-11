Autoritatile incep controalele la toate sectiile ATI din tara pentru verificarea instalatiilor si aparaturii medicale, in urma tragediei de la Piatra Neamt

Decizia autoritatilor vine dupa ce, sambata seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a avut loc un incendiu la sectia de ATI, unde erau internati pacienti cu COVID-19.In incendiu au murit 10 persoane aflate in ATI, iar un medic anestezist a suferit arsuri grave. Alti sase pacienti internati au fost dusi la Spitalul Mobil de la Letcani, care este unitate suport COVID.Medicul Ioan Catalin Denciu de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit in incendiu, a fost transferat, duminica, la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, pentru tratament de specialitate.Conducerea Directiei de Sanatate Publica Neamt a precizat, duminica seara, 15 noiembrie, intr-un comunicat de presa, ca sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt a fost reconfigurata in ziua incendiului, fara a fi solicitat aviz.La randul sau, Ludovic Orban a afirmat ca la Spitalul Judetean de la Piatra-Neamt au fost facute lucrari de constructii fara avizul Directiei de Sanatate Publica (DSP) si al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR).Citeste si: DSP Neamt confirma ca sectia ATI a Spitalului Judetean a fost reconfigurata in ziua incendiului violent, fara a fi solicitat avizul necesar