Control mixt la Spitalul Judetean Piatra Neamt unde sectia ATI a ars din temelii. Cine a solicitat verificarile

15 pacienti din 16 au murit

Verificarile sunt facute la solicitarea Parchetului General , in legatura cu incendiul de la sectia ATI din cadrul unitatii sanitare, produs in noiembrie 2020.In cele doua saloane ale sectiei de terapie intensiva se aflau 16 pacienti la data producerii incendiului. Unul dintre medicii de garda, care a incercat sa isi salveze pacientii, a suferit arsuri pe 80% din suprafata corpului si a fost transportat la spitalul militar Regina Astrid din Bruxelles, unde se afla internat si azi.In ceea ce priveste victimele, doar un singur pacient din cei 16 mai traieste, restul decedand in spitalele in care au fost transportati.