Scene de haos la Sarulesti, in timpul unui control al Garzii de Mediu. Multimea a inceput sa arunce gunoaiele peste gard VIDEO

Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a postat pe Facebook un clip in care i-a surprins pe cei care incalcau legea in Sarulesti, judetul Calarasi, fugeau cu deseurile sau cu fiarele vechi sau le aruncau peste gard."Garda de Mediu, Jandarmeria si Politia amendeaza si ridica deseurile depozitate ilegal in Sarulesti. Incendiile zilnice avand ca sursa arderile ilegale de deseuri au facut parte din peisajul celor care conduc pe A2", a scris Berceanu intr-o alta postare. Numai in zona Sarulesti, din judetul Calarasi sunt mobilizate noua echipe de la Garda Nationala de Mediu, fiind implicati 21 de comisari. In zona se afla si un utilaj pentru incarcat deseuri si platforme pentru transport.De asemenea, in actiune sunt implicati 65 de politisti si 180 de jandarmi. Interventia este supravegheata din elicopter."Sunt cantitati impresionante de deseuri pe domeniul public" a declarat comisarul sef al Garzii de Mediu Octavian Berceanu.El a precizat ca sunt controlate firmele care desfasoara astfel de activitati, de depozitare si distrugere a deseurilor.