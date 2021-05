16 autoturisme avariate in Capitala dupa ce vantul puternic a doborat mai multi copaci FOTO

"Ca urmare a manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISUBIF a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 27 de solicitari, astfel: 16 dintre acestea pentru indepartarea copacilor cazuti pe autoturisme si 11 pentru indepartarea copacilor cazuti pe carosabil", a transmis, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.Astfel, echipajele ISU au actionat pe strazile C.C. Arion, Petru Rares, Logofat Udriste, in Parcul Cismigiu, strada Doctor Clunet, strada Vatra Luminoasa, Bd. Metalurgiei, strada Burdujeni.Totodata, au fost emise mesaje pentru informarea populatiei prin intermediul panourilor electronice stradale si prin retelele de socializare.Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant valabila marti, in intervalul 6.00 si 23.00, in majoritatea zonelor tarii. Totodata, au fost prognozate precipitatii insemnate in Muntii Apuseni, nordul Carpatilor Orientali, nordul si nord-vestul tarii.