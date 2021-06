In Romania se nasc tot mai multi copii cu tulburari din spectrul autist. Numarul cazurilor a crescut in 2020

Ea a mai transmis ca se inregistreaza o crestere a tulburarilor de spectru autist peste tot in lume."Prevalenta tulburarilor de spectru autist a inregistrat o crestere vertiginoasa peste tot in lume si in Romania Institutul National de Sanatate Publica ne-a comunicat ca patologiile de spectru autist au inregistrat o crestere cu 3,85% in anul 2020 fata de anul 2019.Centrul de Control al Bolilor din SUA a publicat date si am sa va dau un exemplu, daca in anul 2001 un copil din 250 era diagnosticat cu tulburare de spectru autist, in anul 2020 un copil din 54 a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist", a afirmat Cornelia Cor.Ea a precizat ca nu exista date in tara noastra legate de incidenta tulburarilor de sanatate mintala la copii si adolescenti."Nu ni se comunicau date statistice justificat de faptul ca institutiile respective sustineau in raspunsurile lor ca nu detin si nu colecteaza astfel de date. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ne-a comunicat foarte clar ca nu detine date legate de incidenta tulburarilor de sanatate mintala la copii si adolescenti.Ni s-a spus ca numarul total, ca noi am intrebat si numarul total al copiilor inregistrati in sistemul public din Romania ca avand o tulburare psihica, cei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ne-au comunicat ca un astfel de numar al tututor copiilor inregistrat in sistemul de sanatate publica din Romania ca avand o tulburare psihiastrica ar fi disponibil doar in situatia in care ar exista un registru national de boli psihice, ceea ce nu exista", a afirmat Cornelia Cor.De asemenea, ea a mentionat ca nu exista studii de prevalenta privind numarul copiilor si adolescentilor diagnosticati cu tulburarare psihiatrica."O alta problema identificata a fost aceea a lipsei unor studii. In Romania nu exista studii de prevalenta privind numarul copiilor, adolescentilor diagnosticati cu tulburare psihiatrica. Chiar si Ministerul Sanatatii ne-a comunicat ca nu s-a facut nicio cercetare care sa priveasca evolutia bolilor de sanatate mintala in aceasta perioada de pandemie.Ultimul studiu efectuat a fost publicat in 2016 si este un studiu care priveste evolutia patologiilor si internarilor in cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, este un studiu care priveste perioada anilor 1990 - 2014, studiu care a relevat o crestere semnificativa a tulburarilor de spectru autist si a tulburarilor hiperkinetice cu deficit de atentie", a explicat reprezentanta Avocatului Poporului.Cornela Cor a mai afirmat ca unul din trei copii s-a confruntat cu stari de anxietate in timpul pandemiei de COVID."Organizatia Salvati Copiii ne-au comunicat un material consistent, dansii au facut un studiu cu privire la impactul pandemiei de COVID asupra sanatatii copiilor si ca o prima cifra as vrea sa va spun ca unul din trei copii s-a confrunta cu stari de anxietate, avand nevoie de consiliere si de asistenta psihoemotionala, procentul crescand la peste 50% in cazul adolescentilor, mergand chiar spre consecinte deosebit de grave, tentative de suicid", a mentionat Cornelia Cor.Un alt aspect remarcat in cadrul acestui raport il reprezinta modificarea comportamentului alimentar la copii."Comportamentul alimentar apare modificat la 5 din 10 copii care au marturisit ca fie au mancat mai mult, fie au mancat neregulat. In ceea ce priveste invatamantul online, distant si impersonal, el nu a facut altceva decat sa adanceasca si mai mult posibilitatea de a interactiona, antrenand fie tulburari de tin de dificultatile de a performa, de scaderea stimei de sine si de refuz scolar", a declarat Cornelia Cor.Ea a anuntat si o crestere a ratei de incidenta cu privire la tulburarile de sanatate mintala legate de consumul de opiacee."O crestere a fost inregistrata in ceea ce priveste rata de incidenta a tulburarilor de sanatate mintala legata de consumul de opiacee si derivate. In anul 2020 la nivelul intregii populatii, rata de incidenta a tulburarilor mintale legale de consumul de opiacee si derivate s-a dublat fata de 2019. Sunt date comunicate de Institutul National de Sanatate Publica din Romania. Daca in 2019 aveam o rata de 0, 25% la mia de locuitori , in 2020 avem 0,52%", a mai transmis Avocatul Poporului.