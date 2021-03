Bilant oficial: Cinci copii infectati cu SARS-CoV-2, intubati, in stare grava, iar alti 90, internati in spitale

"Sunt 120 de paturi (de Terapie Intensiva - n.r.) pentru copii la nivelul intregii tari. Sunt ocupate, momentan, cu copii in faza grava, intubati, noua paturi. Este impresionant ca am pus in functiune paturi de terapie intensiva, insa pe masura ce acestea sunt identificate , nu de acum, se saptamani incoace, ele sunt foarte rapid ocupate si de asemenea este impresionant faptul ca putem sa gasim resursa locativa pentru paturile de terapie: avem ventilatoare, monitoare, injectomate si ce mai trebuie, problema este cu resursa umana care de un an de zile este mai mult decat chinuita si supusa unor eforturi deosebite", a declarat Andreea Moldovan, marti, intr-o conferinta de presa.Moldovan a aratat ca aproximativ 90 de copii sunt in spitale cu diverse forme de COVID-19, iar cinci dintre ei sunt intubati."Nu exista doar SARS-CoV-2 atunci cand vorbim de forme grave, sunt, de fapt, afectari plurisistemice, ale intregului organism, pentru ca este un virus care circula in intreg organismul si declanseaza acele fenomene imunologice de care ne temem cu totii", a explicat medicul.Ea a precizat ca pentru adultii cu patologia COVID paturile libere sunt "putine"