Copiii unei familii din Lugoj, luati cu forta de jandarmi dupa ce parinti au fost decazuti din drepturi. Erau obligati sa doarma in frig, in corturi

Tatal a devenit agresiv si s-a baricadat in locuinta cu copiii, astfel ca jandarmii au fost nevoiti sa foloseasca spray-uri lacrimogene si sa sparga usa.Reprezentanti ai DGASPC Timis insotiti de jandarmi s-au deplasat, joi, in localitatea Matnicu Mic pentru a ridica in regim de urgenta doi minori care erau expusi la primejdii si neglijati de familie.La vederea echipajelor de jandarmi, barbatul a devenit agresiv si s-a baricadat cu copiii in casa. Jandarmii au fost nevoiti sa foloseasca spray-uri lacrimogene si sa sparga usa, reusind sa ia copiii.Cei doi parinti se considera traci si de-a lungul timpului au fost implicati in mai multe scandaluri. Si-au pus copiii sa doarma afara, in corturi, in frig si au refuzat sa-i inscrie la scoala.Anul trecut, la sosirea in tara, nu au recunoscut autoritatile vamale si au refuzat sa prezinte documentele la frontiera. La finalul anului trecut, un baietel al familiei a murit