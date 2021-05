Cand incepe in Romania vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani: "Va fi cheia stoparii epidemiei"

Vaccinul are eficacitate de 100% la copii

Incepand din vara, copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani vor putea fi vaccinati cu ser de la Pfizer/BioNTech , dupa cum a anuntat chiar coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita Acesta a punctat ca se asteapta o decizie a Agentiei Europene a Medicamentului in acest sens, dupa ce Food Drug and Administration din Statele Unite ale Americii a dat unda verde pentru imunizarea acestei categorii de varsta."Vaccinarea copiilor va constitui cheia acestei epidemii . Daca vom reusi sa avem o acoperire vaccinala la aceasta categorie de varsta, probabil ca ei nu vor mai deveni carausi ai virusului si, in acelasi timp, se vor putea intoarce in siguranta la scoala. Cea mai mare tragedie care se intampla in acest moment, pe langa ce vedem zilnic, este reprezentata de aceasta problema legata de educatie - participarea copiilor la scoala - care atrage foarte multe consecinte. Vorbim atat consecinte de ordin psihic cat si de consecinte legate de calitatea educatiei", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF).Potrivit acestuia, vaccinarea copiilor este esentiala in contextul in care ei dezvolta forme asimptomatice care sunt interpretate ca fiind infectii banale, sezoniere."Copiii sunt mai rebeli, nu respecta cu strictete regulile, ajung sa transporte la domiciliu acest virus si astfel incep sa apara cazurile severe, respectiv cele care ajung la terapie intensiva si la unitatile de primiri urgente", a mai spus medicul de familie.Avizul pentru posibilitatea administrarii vaccinului la categoria de varsta 12 - 15 ani ar putea fi dat in trei, patru saptamani. Asta pentru ca procesul de autorizare este unul mai complicat la nivelul Agentiei Europeane a Medicamentului."Comitetul ia in calcul absolut tot si autorizarile europene sunt mai complicate. Studiile arata ca eficacitatea vaccinului este de 100% la copii. Din copiii care au fost deja vaccinati si au fost expusi la boala, niciunul nu a facut boala. Eu abia astept sa vaccinez copiii", a declarat si medicul Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti Ilfov (AMFB).La randul sau, profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, spune ca un posibil val patru al pandemiei, si al doilea din acest an, ar putea sa se produca in lunile octombrie - noiembrie - decembrie."Este un lucru important ca, daca intr-o prima etapa, cand a fost autorizat vaccinul Pfizer/BioNtech, nu s-a luat in considerare si vaccinarea copiilor, firmele producatoare iau in discutie si imunizarea acestora. Orice solutie de imunizare a oricarei grupe de varsta, inclusiv pe cea a copiilor care, desi nu fac forme grave, pot totusi sa se infecteze si sa transmita virusul, e binevenita", a declarat profesorul Doina Azoicai.De cealalata parte, Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame arata ca vaccinarea copiilor in vara presupune nu doar ca parintii vor putea avea o vacanta in siguranta, dar si ca scoala va putea demara fizic, in siguranta pentru elevi, incepand din toamna."Inseamna ca cel putin cei din gimnaziu vor putea sa mearga la scoala fizic in mai mare siguranta dar si ca, la varsta la care este absolut esentiala socializarea, vom putea sa ii ajutam sa revina la o dinamica normala de prietenii, de petreceri de ziua lor", a declarat reprezentanta societatii civile.Conform acesteia, este insa nevoie de o ampla campanie de informare in randul parintilor pentru ca cei care isi vor imuniza copiii sunt cei care s-au vaccinat la randul lor."Nu mai putem sa mai suprapunem categoria celor educati cu categoria celor care au o opinie pro vaccinare. Avem oameni educati formal pana la cel mai inalt nivel care au cazut in capcana teoriilor conspiratiei, deci nu putem decat sa vorbim despre parintii care s-au vaccinat ei insisi si care cu siguranta isi vor vaccina copiii. Parintii care nu s-au vaccinat probabil se vor opune cu toate fortele si vaccinarii copiilor. S-a demonstrat ca un nivel inalt de educatie formala nu te protejeaza de conspirationita", a mai spus presedinta Asociatiei Mame pentru Mame.In opinia Anei Maita, ar fi nevoie de o conditionare a accesului pe baza vaccinarii - la scoala, la restaurant, la intalniri publice."Nu mai putem merge pe aceasta scuza, cum ca n-am avut acces. Nu mai exista niciun motiv pentru care sa nu ne vaccinam. Eu cred ca o astfel de conditionare va veni de la Uniunea Europeana, tot ceea ce trebuie sa facem este sa nu ne opunem ca stat. Odata cu imunizarea copiilor, va creste rata vaccinarii, nu spectaculos, pentru ca nu avem foarte multi copii in categoria asta de varsta. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca si medicul pediatru sa poata imuniza, dar parerea mea este ca daca vom avea posibilitatea sa mergem cu copiii in fluxurile actuale de vaccinare este de ajuns", a conchis presedintele Asociatiei Mame pentru Mame.