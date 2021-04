Un copil de 13 ani a cazut de la zece metri inaltime, in zona unei cariere de piatra. El a fost gasit inconstient de pompieri

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, a fost solicitat sprijinul pompierilor intrucat in zona carierei de piatra din localitatea Malcoci, un minor a cazut de la inaltime."La locul interventiei s-au deplasat de urgenta un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Tulcea cu o autospeciala de stingere cu accesorii pentru alpinism si un echipaj SAJ tip C. Victima, in varsta de 13 ani, cazut de la aproximativ 10 metri, a fost recuperata rapid de catre salvatori si predata echipajului SAJ in stare de inconstienta", se arata in comunicatul ISU Tulcea. Copilul a fost preluat de catre elicopterul SMURD de la Constanta care a venit in sprijinul echipelor de interventie si dus la Spitalul Judetean Constanta pentru ingrijiri medicale.Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a transmis ca baiatul s-ar fi ranit in timp ce se juca cu alti doi copii in zona carierei de piatra, iar la un moment dat a cazut de la inaltime.Politistii continua cercetarile pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs evenimentul.