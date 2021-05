UPDATE Un copil de 8 ani si-a impuscat mortal fratele de 5 ani. Tragedia cumplita s-a produs la un picnic in judetul Mures

Stirea initiala:

Accidentul cumplit s-a produs la marginea unei paduri limitrofe localitatii Madarasi, din judetul Mures. Decesul copilului a fost pronuntat de paramedici la ora 16.27.Arma a fost lasata nesupravegheata de un padurar care participa la picnic, anunta Inspectoratul Judetean de Politie Mures.Potrivit sursei citate, la marginea unei paduri din apropierea localitatii Madarasi, un minor de 5 ani a fost impuscat accidental in zona pieptului de catre un alt copil de 8 ani cu o arma cu aer comprimat ce apartinea unui angajat al Ocolului Silvic si care a fost lasata nesupravegheata.Surse judiciare afirma ca cei doi copii sunt frati.La venirea ambulantei, baiatul de 5 ani se afla in stare de inconstienta, iar echipele de salvare sosite la fata locului au incercat resuscitarea acestuia, fara succes.Din primele verificari a rezultat ca mai multe familii cu copii au iesit la un picnic, printre care si un padurar care avea asupra sa o arma de agrement (tir sportiv), cu aer comprimat, neletala.Acesta a lasat arma nesupravegheata, iar un copil de 8 ani s-a jucat cu aceasta si a tras catre un alt minor, de 5 ani, ranindu-l in zona toracelui, precizeaza politistii.