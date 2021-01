Cazul copilului agresat in Centrul de Plasament din Voluntari va fi analizat de o comisie in regim de urgenta

"Consiliul Judetean Ilfov a emis in aceasta dimineata o dispozitie prin care a fost formata o comisie care analizeaza in regim de urgenta faptele intamplate ieri in Centrul de Plasament Numarul 6 situat in orasul Voluntari. Pana cel tarziu vineri (...), comisia va intocmi un raport din care sa reiasa cauzele care au generat acest comportament inadmisibil al personalului Centrului de plasament fata de un minor aflat sub masura de protectie. In urma acestui raport se vor lua urgent masurile necesare, conform legislatiei in vigoare", potrivit unui comunicat al CJ Ilfov postat, miercuri, pe site-ul institutiei.Consiliul Judetean Ilfov transmite ca regreta cele intamplate in cadrul unei institutii aflate in subordinea sa, isi exprima totalul dezacord in privinta acestor situatii si asigura cetatenii ca acest fapt nu va ramane nepedepsit.Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) a precizat marti ca a demarat un control in legatura cu inregistrarea video cu o agresiune intr-un centru de plasament din Voluntari aparuta in mediul online si a inaintat o plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov."Urmare a aparitiei in spatiul online a unei inregistrari realizate intr-un centru de plasament din Voluntari, Autoritatea pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii face urmatoarele precizari: ANDPDCA s-a autosesizat cu privire la imaginile aparute in mediul online si a trimis de urgenta o echipa a Corpului de Control pentru a verifica situatia exacta. Imaginile nu au fost inregistrate astazi, incidentul este consemnat in raportul de tura in data de 20 decembrie, fara mentiuni legate de interventia angajatilor. In paralel, conducerea ANDPDCA a inaintat, prin Serviciul Juridic, o plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov cu privire la faptele semnalate de inregistrarea video", mentiona ANDPDCA intr-un comunicat.