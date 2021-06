Incident socant in Vaslui: copil de 10 ani taiat cu un cutit chiar de tatal sau. Baiatul voia sa isi apere mama de agresiunea barbatului

Baiatul s-a bagat intre parintii sai care se certau, incercand sa isi apare mama de tatal furios care o ameninta cu un cutit, potrivit vremeanoua.ro In momentul in care barbatul a atacat-o pe femeie, copilul a intervenit si a fost taiat grav la palma dreapta. Practic, degetul mare i-a fost pur si simplu sectionat de lama cutitului. Sora baiatului, de 12 ani, a sunat la 112 si a alertat atat Politia cat si Ambulanta . Minorul ranit a primit ingrijiri medicale la fata locului si a fost transportat la spitalul din Barlad, fiind diagnosticat cu plaga taiata la mana dreapta, iar ulterior a fost transferat la Iasi.Sora sa de 12 ani a fost scoasa imediat din familie si institutionalizata la Centrul de Primire in Regim de Urgenta din Barlad, apartinand Protectiei Copilului din Vaslui. Politia face cercetari intr-un dosar penal deschis pe numele agresorului.Cei doi soti sunt cunoscuti in comuna ca mari consumatori de alcool si totodata nepasatori complet fata de copii, pe care ii neglijeaza sistematic. IPJ Vaslui a deschis un dosar penal impotriva tatalui agresor pentru violenta domestica si rele tratamente aplicate minorului. Cercetarile contina pentru stabilirea cu exactitate a starii de fapt. In cursul zilei de ieri, 4 iunie, ora 20.58, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad au fost sesizati cu privire la un scandal produs intr-o familie din localitatea Pogonesti, ocazie cu care un minor, in varsta de 9 ani, ar fi suferit o plaga taiata la un deget al mainii drepte. Minorul a fost transportat la spital pentru primirea de ingrijiri medicale si internat impreuna cu mama sa (30 de ani).Celalalt copil al familiei, o minora in varsta de 12 ani, a fost internata pentru evaluare si consiliere psihologica intr-un centru al D.G.A.S.P.C. Vaslui, din municipiul Barlad.nIn cauza, a fost deschis dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie, cercetarile fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad.Impotriva barbatului de 58 de ani a fost emis un ordin provizoriu de protectie", a declarat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, potrivit sursei citate.