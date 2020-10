Un copil de noua ani care s-a accidentat in Muntii Bucegi a fost carat in spate de jandarmi un kilometru

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Dambovita, in urma unui apel telefonic prin SNUAU 112, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga au intervenit pe un traseu turistic din Muntii Bucegi, in sprijinul unui copil accidentat."Familia, doi adulti si un copil minor din judetul Calarasi, se afla intr-o drumetie pe traseul montan Zanoaga - Scropoasa, cu un grad de dificultate mic (marcat cu cruce albastra). La un moment dat, din cauza neatentiei si a umezelii de pe traseu, baiatul in varsta de 9 ani a alunecat si s-a accidentat, fiind in imposibilitatea de a se mai deplasa", se arata in comunicatul Jandarmeriei Dambovita.Ajunsi la fata locului jandarmii montani i-au acordat baiatului masurile de prim-ajutor, deoarece aceasta prezenta o rana deschisa la piciorul drept si era panicat.Din cauza traseului greu accesibil cu autoturismul, jandarmii montani au carat copilul accidentat in spate, pe o distanta de aproximativ un kilometru, pana la Cheile Zanoagei, apoi l-au transportat cu masina de serviciu la Cuibul Dorului, de unde a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate.