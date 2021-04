Cum a murit Sebastian, copilul de 7 ani, al carui trup a fost gasit la inceputul lunii aprilie pe un camp din Arad

"Ancheta este inca in desfasurare", a declarat pentru News.ro procurorul Ciprian Olivian Puf de la Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris - judetul Arad.Potrivit unor surse din cadrul anchetei, baiatul de 7 ani nu ar fi plecat de la stana cu doar o ora inainte de momentul anuntului disparitiei, ci mult mai devreme, iar moartea acestuia ar fi intervenit inainte ca politistii sa inceapa cautarile. Cel mai probabil Sebastian s-ar fi ratacit in drum spre casa din cauza cetii si ar fi incercat sa se adaposteasca intr-un boschet de pe camp, insa ar fi decedat din cauza conditiilor meteorologice. Cadavrul baiatului a fost gasit in data de 3 aprilie pe un camp intre localitatile aradene Misca si Vanatori din judetul Arad.In 9 ianuarie, o femeie din localitatea Vanatori a sunat la numarul de urgenta 112 anuntand ca fiul sau de 7 ani, Sebastian Ionel Corbei, a plecat in cursul diminetii, iar seara nu s-a mai intors acasa. Imediat s-au format echipe de cautare a baiatului, care plecase spre o sana.Cautarile baiatului au durat mai mult de doua saptamani, familia sa fiind convinsa ca acesta ar fi fost rapit de persoane necunoscute.Echipe de salvatori l-au cautat zilnic pe baiat, intr-un perimetru ce depaseste 100 de kilometri patrati, insa fara niciun rezultat.