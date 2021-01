Copil din Arad, cautat de peste 48 de ore. Zeci de oameni incearca sa il gaseasca

Cautarile au fost suspendate pe parcursul noptii de duminica spre luni, dupa ce duminica a fost folosit si un elicopter pentru a survola o zona pe o raza de peste 30 de kilometri.Luni dimineata, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, cautarile au fost reluate cu 47 de politisti dotati cu 18 autospeciale si caini de urma, 19 jandarmi cu patru autospeciale si un caine de urma, 28 de pompieri cu sapte autospeciale si opt cange, sapte politisti de frontiera cu autospeciale cu camere de termoviziune. Fortelor de ordine li se alatura peste 100 de voluntari din zona, care folosesc masini de teren si ATV-uri.In urma discutiilor cu localnici si familia, IPJ a transmis ca Sebastian Corbei, in varsta de 7 ani, a fost vazut ultima data sambata, in jurul orei 16,30, la o stana de langa localitatea Vanatori. El plecase de acasa sambata dimineata, la joaca in sat, ulterior alaturandu-se altor copii pentru a merge la stana insotiti de un localnic batran.Mama copilului a sunat la 112 sambata seara, la ora 19,00, pentru a anunta disparitia, cand a constatat ca acesta nu se intoarce acasa. Cautarile au inceput imediat si au avut loc si pe parcursul primei nopti, dar nu a fost gasit pe o raza de 20 de kilometri distanta de casa familiei.Conform datelor prezentate de IPJ, copilul are 1,20 metri inaltime, par saten, fata ovala, constitutie astenica, dar nu se cunoaste imbracamintea pe care o avea. Persoanele care il vad sunt rugate sa apeleze numarul de urgenta 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate sectii de politie.