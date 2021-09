Copil la un pas de înec într-un ștrand abandonat. Cum a ajuns acolo

Băiatul a fost în pericol de a se îneca, însă a fost salvat în ultimul moment de un bărbat aflat în zona bazei sportive administrate de municipalitate. Potrivit declaraţiei martorilor aflaţi în zona respectivă, apa acumulată avea o adâncime de aproximativ 1,7 metri şi s-a adunat în urma ploilor şi ca urmare a izvorârii din pânza freatică."Ar fi putut avea loc un eveniment nefericit pentru comunitatea noastră. Un copilaş care se juca cu mingea în zona ştrandului a scăpat mingea în apă, a vrut să se ducă singur s-o ia, a alunecat pe malul abrupt care duce spre adâncimea de 5 metri şi a intrat în apă. În urma strigătelor de ajutor, un părinte care se afla lângă terenul de fotbal unde avea loc antrenamentul cu nişte copii a sărit imediat şi l-a salvat. Acum se lucrează la evacuarea apei. Am asigurat perimetrul prin prezenţa reprezentanţilor Poliţiei Locale şi cu motopompe încercăm să scoatem toată apa şi o să facem măsurători să vedem ce ne trebuie ca să acoperim acea gaură cu resturi de moloz şi pietriş, s-o aducem la o cotă la care să nu mai reprezinte un pericol. În zona respectivă apa se acumulează din stratul de pânză freatică şi nu poate fi controlată, deoarece izvorăşte din pământ", a declarat, vineri, pentru AGERPRES, viceprimarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte.Acesta a precizat că zona va fi păzită 24 de ore din 24 de poliţişti locali, pentru evitarea producerii unor situaţii similare.Conform declaraţiei reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui, copilul care a căzut în apă este în afara pericolului."Copilul a fost scos imediat din apă de un bărbat aflat în apropiere. La sosirea echipajului medical solicitat să intervină la faţa locului, el a fost găsit speriat, dar starea lui era bună. A fost transportat la spital pentru evaluare", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.Un copil în vârstă de 14 ani a murit, în luna august a anului 2014, după ce s-a înecat într-un bazin cu o adâncime de 5,2 metri al Ştrandului Municipal din Vaslui. De la momentul producerii incidentului, ştrandul din Vaslui a rămas închis până în prezent. După un proces îndelungat deschis în urma decesului copilului de 14 ani, anul acesta, directorul Direcţiei Târguri şi Oboare din cadrul Primăriei municipiului Vaslui a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.