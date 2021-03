Ancheta dupa ce o fetita de 9 ani a murit inecata cu voma. La autopsie a reiesit ca era infectata cu virusul SARS-CoV-2

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, a declarat luni, pentru AGERPRES , ca tatal fetitei a sunat in dimineata zilei de 11 martie la 112, sesizand faptul ca fiica sa este inconstienta.Medicii au efectuat manevre de resuscitare, ramase fara succes, fiind declarat decesul.In cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.La randul sau, sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud, Anca Andritoiu, spune ca, la autopsie, s-a descoperit faptul ca fetita era infectata cu SARS-CoV-2, insa cauza principala a decesului a fost una mecanica, respectiv s-a inecat cu voma.Familia fetei a fost plasata in carantina, iar in prezent se asteapta rezultatul examenului anatomo-patologic, pe baza caruia se va decide daca decesul fetitei va fi sau nu inclus in lista celor produse in context COVID.