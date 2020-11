Incident grav in Botosani: Copilul injunghiat in spate duminica seara a fost agresat de un alt minor, de 14 ani

Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente, urmand ca in functie de rezultatul acestora si de concluziile medico-legale sa fie dispuse masuri in consecinta, precizeaza IPJ Botosani, citat de Mediafax Copilul a reusit sa ajunga acasa, de unde a sunat la 112. El a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.