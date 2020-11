CORONAVIRUS Romania. 130 de decese in ultimele 24 de ore. Numar mare de pacienti in stare grava la Terapie Intensiva

130 de decese

Pana astazi, 9 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 206.793 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.240 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 991 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Pana astazi, 8.009 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 08.11.2020 (10:00) - 09.11.2020 (10:00) au fost raportate 130 de decese (72 barbati si 58 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Ilfov si Municipiul Bucuresti Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani, 2 decese la categoria de varsta 30-39 de ani, 6 decese la categoria de varsta 40-49 de ani, 24 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 26 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 45 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 26 decese la categoria de peste 80 de ani.127 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 3 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.688. Dintre acestea, 1.076 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 3.488.090 de teste. Dintre acestea, 11.445 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.286 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 4.159 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 41.024 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 24.762 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 72.980 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 19 persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.738 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 8.487 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.455.795 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, ieri, 2 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Autoritatile reamintesc cetatenilor ca Ministerul Afacerilor Interne a operationalizat, incepand cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate incalcari ale normelor de protectie sanitara.Apelurile sunt preluate de un dispecerat, in sistem integrat, si repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 6.862 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS - CoV - 2 (coronavirus): 1.934 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franta, 3.018 in Germania, 167 in Marea Britanie, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 123 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 8 in Elvetia, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 93 in Grecia, 9 in Cipru, 2 in India, 2 in Ucraina, 8 in Emiratele Arabe Unite si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia si Egipt. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 126 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 11 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo si unul in Grecia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu infectie cu noul coronavirus, 797 au fost declarati vindecati: 677 in Germania, 90 in Grecia, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.