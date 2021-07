87 de cazuri de COVID-19 cu varianta Delta si 3 decese inregistrate in Romania. 1.776 de oameni infectati cu tulpini foarte agresive

"Pana la data de 11 iulie 2021 au fost raportate la INSP-CNSCBT 2.373 secventieri. Au fost confirmate 1.776 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC)", a transmis, marti, INSP.Institutia anunta ca, din totalul cazurilor confirmate, 87 sunt cu tulpina Delta.Dintre acestea:56% (49 cazuri) se afla in 18 focare, dintre care 13 familiale (22 cazuri) si 5 de colectivitate (27 cazuri), din 7 judete: Arges (3), Bacau (1), Brasov (1), Dolj (4), Ilfov (3), Iasi (1), Teleorman (1) si mun. Bucuresti (4);Dintre cazurile din focare, pentru 4 a fost mentionat istoricul de calatorie intr-o zona cutransmitere comunitara sustinuta a variantei Delta (3 in India), respectiv 1 in Finlanda.36% (31 cazuri) nu au nicio legatura epidemiologica mentionata;6% (5 cazuri sporadice) au istoric de calatorie, din care 2 in UK, 1 in Turcia, 1 in Irlanda si 1 este angatul unei firme de transport international;2% (2 cazuri) au refuzat colaborarea cu DSP;De asemenea, s-au inregistrat in total 33 de decese , dintre care 3 la persoane infectate cu tupina Delta , respectiv: femeie in varsta de 72 de ani, din jud.Arges, avand conditii medicale pre-existente si nevaccinata anti-SARS-CoV-2; barbat in varsta de 62 de ani, din jud.Bacau, cu istoric de calatorie in Irlanda, avand conditii medicale pre-existente si nevaccinat anti-SARS-CoV-2; barbat in varsta de 35 de ani, din jud.Bacau, cu istoric de calatorie in Finlanda, avand conditii medicale pre-existente si nevaccinat anti-SARS-CoV-2; a fost sursa unui focar familial cu 5 cazuri de COVID-19, din care 4 confirmate cu varianta Delta."In acest moment nu exista evidente de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Delta", a transmis INSP.