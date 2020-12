SARS-CoV-2, clasificat drept agent patogen pentru om intr-o grupa mare de risc. Motivul pentru care a fost luata decizia

"Guvernul Romaniei a aprobat, astazi, un proiect de Hotarare care are in vedere transpunerea integrala a Directivei (UE) 2019/1833 si a Directivei (UE) 2020/739 in ceea ce priveste includerea SARS-CoV-2 in lista agentilor biologici care cauzeaza infectii la om", a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa, Ministerul Muncii.Actul normativ, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu consultarea Ministerului Sanatatii si a Institutului National de Sanatate Publica, modifica anexele la HG nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca si introduce virusul SARS-CoV-2 in lista agentilor biologici, pe langa virusul SARS si virusul MERS, doi agenti patogeni care se aseamana mult cu SARS-CoV-2."Masura vine in contextul in care cele mai recente dovezi stiintifice si date clinice disponibile, precum si opiniile expertilor din toate statele membre UE au aratat ca SARS-CoV-2 poate cauza boli grave la persoanele infectate, in special in randul lucratorilor in varsta si al celor cu alte probleme medicale sau cu boli cronice, astfel ca la nivel european s-a luat decizia de clasificare a virusului drept agent patogen pentru om intr-o grupa mare de risc", a precizat sursa citata.Modificarile aduse HG nr.1092/2006 vizeaza in mod special protectia personalului care lucreaza in laboratoarele de diagnostic uman si continuitatea acestei activitati esentiale in contextul actualei crize epidemiologice, dar si a celorlalti lucratori din industrie. Documentul urmareste si imbunatatirea masurilor si nivelurilor de biosecuritate din laboratoarele si unitatile unde se afla animale.Citeste si: