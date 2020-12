Costin (BNS): "Am aflat, pe sub usi, ca intentia este sa se inghete salariul minim pe economie la valoarea din 2020"

Intrebat ce se va intampla cu salariul minim in 2021, el a subliniat ca a aflat de aceasta intentie "pe sub usi, prin crapaturile de usa"."Va reamintesc ca am avut o sedinta de CNT (Consiliu National Tripartit n.r), va reamintesc ca Ministerul Muncii a facut de vreo doua luni jumate un grup tehnic de lucru la Ministerul Muncii pentru mecanismul salariului minim.La CNT-ul acela noi ne-am comunicat punctul de vedere, toata partea sindicala. Stiti care este acela: 2.400 de lei brut de la 1 ianuarie. Partea patronala a fost impartita in trei. Zona IMM-urilor a propus o crestere de la 1 ianuarie la 2.300 de lei.Celelalte organizatii patronale au oscilat si au spus hai sa ne propunem un moratoriu intre trei si sase luni de zile, lasam sa vedem ce se mai intampla si discutam peste trei luni sau sase luni. Guvernul nu a precizat nimic in acest sens. Luni, saptamana aceasta, trebuia sa avem un Consiliu National Tripartit pentru Dialog Social, consiliu care nu a mai avut loc.Am primit o comunicare scrisa in care ni s-a spus ca primul ministru, domnul Ciuca, are un program foarte incarcat si nu isi mai permite sa participe la acest CNT.Insa, din informatiile de care dispunem noi la aceasta ora, se pare ca cel care este nominalizat sa formeze Guvernul, viitorul prim ministru nominalizat, domnul Citu ( Florin Citu n.r), doreste sa isi asume domnia sa decizia politica si, pe sub usi, prin crapaturile de usa, am aflat ca intentia lor este acea de a ingheta salariul minim pe economie la valoarea din 2020", a explicat Dumitru Costin.El a mentionat ca acestea sunt informatiile de care dispune la aceasta ora si ca i se pare greu de explicat atitudinea Guvernului."Eu am facut o declaratie dupa CNT-ul ala. V-am spus ca este greu de explicat si de inteles atitudinea Guvenului la CNT-ul acela, cand aveai o pozitie clara de la organizatiile sindicale, aveai si de pe parte patronala pana la urma o pozitie exprimata, iar tu, Guvern, ai tacut cu cateva zile inainte de alegeri", a mai spus liderul de sindicat.La finele saptamanii trecute, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Florin Jianu , afirma ca patronatul IMM-urilor (CNIPMMR) va propune in cadrul Consiliului National Tripartit cresterea salariului minim brut pe economie pentru anul 2021 de la 2.230 de lei la 2.300 de lei."Propunerea pe care noi am realizat-o - Consiliul National, prin Conventia Nationala din 20 noiembrie - este aceea ca in anul 2021 sa crestem salariul minim brut pe economie cu rata inflatiei, adica 2,2%, si cu un procent din ceea ce inseamna productivitatea muncii, pentru ca s-au inregistrat rate de crestere a productivitatii muncii, astfel ducand salariul minim brut de la 2.230 de lei la 2.300 de lei.Am vazut ca celelalte confederatii patronale, mandatul pe care l-au prezentat a fost acela de inghetare a salariului minim brut pe economie si de prorogare a discutiei dupa 6 luni de zile. Mandatul nostru este cel pe care vi l-am prezentat, e normal sa acoperim scaderea puterii de cumparare, adica aceasta rata a inflatiei", a afirmat Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.