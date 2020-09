Covasna: O fata de 14 ani a fost spanzurata de maini de tatal sau drept pedeapsa

Copila a fost acuzata ca nu a avut grija de cei cinci frati mai mici, astfel ca agresorul, in varsta de 44 ani de ani, a lovit-o cu un bat si a tarat-o afara din casa pana in magazie, potrivit Adevarul.ro "Inculpatul a luat o sfoara din rafie si i-a cerut persoane i vatamate sa tina mainile incrucisate in fata pentru a o lega, iar de frica, persoana vatamata a intins mainile cum i-a solicitat inculpatul. Inculpatul a legat-o cu acea sfoara de maini in zona incheieturilor, trecand celalalt capat al sforii peste o grinda din lemn de la acoperis, dupa care a tras de celalalt capat al sforii, persoana vatamata ramanand atarnata de acea sfoara", se mentioneaza in rechizitoriul procurorilor, potrivit sursei citate.Fata a reusit sa ajunga la un scaun care era in apropiere, astfel ca a desfacut sfoara si s-a salvat, fugind la bunica sa. Ziua urmatoare s-a prezentat la Protectia Copilului, iar reprezentantii Centrului de Primire in Regim de Urgenta din Sfantul Gheorghe au sesizat Politia, declarand ca o fata de 14 ani "s-a prezentat intr-o stare emotionala socanta" la sediul institutiei.Fata are echimoze pe maini, picioare si la nivelul incheieturilor, toate acestea necesitand 7-8 zile de ingrijiri medicale.Concluziile evaluarii psihologice au aratat ca "minora a fost spusa de la o varsta frageda unor responsabilitati care i-au intrecut cu mult capacitatile si resursele ei fizice si psihice, fiind obligata sa-si ingrijeasca fratii mai mici, psihologul retinand ca la nivel emotional este prezenta frica, furie si ostilitate fata de agresor".Familia ar fi facut presiuni asupra fetei pentru a-si retrage plangerea, iar tatal a negat acuzatiile. Inainte de pronuntarea sentintei, adolescenta a anuntat instanta ca doreste sa se impace cu tatal ei si isi retrage plangerea pentru violenta in familie. Ea a incercat chiar sa ii ia apararea tatalui, sustinand ca nu el a agresat-o, ci un prieten, care i-ar fi dat cu un par peste maini.Instanta nu si-a insusit noua versiune a adolescentei, iar Judecatoria Sfantu Gheorghe a dispus condamnarea barbatului la 3 ani de inchisoare cu suspendare si un termen de supraveghere de 4 ani.Procurorii au contestat sentinta si au solicitat instantei sa il oblige pe agresor sa ii achite fiicei 5.000 de lei daune morale, cererea fiind admisa.