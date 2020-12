COVID-19 in 2021. Cum vom raspunde efectelor sociale si economice ale pandemiei

CE IMPACT VA AVEA NOUA TULPINA?

CAND VOM PUTEA OBSERVA EFECTELE VACCINULUI?

CUM VA EVOLUA PANDEMIA?

CE SE VA SCHIMBA?

SA PRIVIM INAINTE

Urmatoarele trei luni vor fi o provocare, iar o realitate fara virus este departe. Unele lucruri nu vor mai fi la fel niciodata. Este foarte dificil de prezis cum se va desfasura totul, dar putem face niste previziuni cu o acuratete destul de mare. Iata la ce ne putem astepta in anul 2021:Nu exista foarte multe informatii despre noua tulpina. Pare a fi mult mai infectioasa, dar nu cauzeaza o forma mai grava de covid-19 si nici nu pare a eluda vaccinurile deja create. Totusi, virusul acesta poate suferi mutatii, iar cele care vor aparea pot schimba cursul pandemiei. Stoparea acesteia a devenit o urgenta. Restrictiile vor fi in vigoare si anul viitor, cel mai sigur, si chiar vor putea aparea altele, daca virusul se va raspandi cu o mai mare usurinta.Producerea vaccinului in atat de multe doze este o sarcina complicata. Chiar daca am putea produce cat e nevoie, imunizarea intregii populatii are dificultatile sale. In Marea Britanie, medicii de familie se ocupa de imunizare, iar un medic de familie are in grija sa pana la 9000 de pacienti. Presupunand ca acetia lucreaza opt ore pe zi, si ca au nevoie de 10 minute pentru a vaccina pe cineva, si ca fiecare pacient necesita doua injectii, ar fi nevoie mai mult de un an pentru a imuniza pe toata lumea. Evident ca vor fi ajutati si de altii, dar asa putem intelege dimensiunea efortului. Intarzierile vor fi inevitabile.Pe langa asta, in cazul vaccinului produs de Pfizer, este nevoie de doua injectii la 21 de zile distanta cu o imunizare care se instaleaza la sapte zile dupa a doua. Alte vaccinuri, precum AstraZeneca, necesita perioade mai lungi intre doze. Probabil va trebui sa treaca aproximativ o luna pentru ca vaccinul sa produca efecte vizibile.In tarile care au relaxat restrictiile cu ocazia Craciunului, vor exista cresteri ale ratelor de infectare, iar vaccinurile nu vor avea un impact major initial, pentru ca acolo pandemia va avea o inertie foarte mare la inceput de 2021.Prin vaccinare sau infectare, oamenii se vor imuniza. Cei care se vor infecta mai tarziu, vor avea contact cu persoane imune, iar transmiterea virusului va scadea si se va opri datorita imunitatii de grup. Nivelul minim de imunizare necesar pentru a se atinge imunizarea de grup trebuie sa fie undeva intre 60% si 80%. Pentru a ajunge acolo, trebuie imunizati miliarde de oameni.Desigur, acest lucru se bazeaza pe faptul ca cei imunizati nu transmit virusul mai departe, lucru care inca nu a fost probat cu date din teren. Daca se va intampla asa, numarul de cazuri va scadea drastic prin primavara lui 2021. Totusi, carantinarea localitatilor va trebui mentinuta alaturi de alte masuri pentru a limita transmiterea virusului in timp ce va creste numarul celor vaccinati.Vaccinul nu este un glont de argint. Va fi nevoie sa pastram un nivel de precautie cateva luni. In zonele cu rata ridicata de infectare vor exista in continuare restrictii. Alte schimbari vor veni gradual. In timp, circulatia va redeveni din ce in ce mai libera, desi multe companii de transport aerian vor cere certificate de vaccinare ca dovada la urcarea in avioane. S-ar putea sa apara pasapoartele de imunitate.Mastile ar putea deveni accesoriu de lunga durata, asa cum se intampla in Asia, cand cineva nu se simte bine sau este ingrijorat de propria sanatate.Poate vaccinarea sa duca la eradicarea virusului? Inca nu stim cat dureaza imunitatea, iar imunizarea pe termen lung este cheia. Va fi foarte dificila eradicarea acestui virus pentru ca necesita un efort global.Desi am fost foarte apropape de eradicarea poliomielitei, singura boala de care am scapat ramane variola, dar am reusit asta in cursul a 200 de ani. Rujeola, de exemplu, desi eradicata in multe tari, inca mai provoaca epidemii pe glob.Unele vaccinuri, precum cel anti-rujeolic, ofera protectie pe viata, in timp ce altele necesita rapel. Daca Sars-Cov2 va suferi in mod regulat mutatii, si este posibil sa se intample astfel, vom avea nevoie de vaccinuri peroidic, asa cum se intampla in cazul gripei. Pe termen lung, va trebui sa vaccinam si copiii pentru a asigura imunitatea de grup.Efectele sociale si economice ale pandemiei sunt pe termen lung. Probabil ca viata nu va mai fi niciodata asa cum a fost pana la aceasta pandemie, dar depinde de noi sa fim mai bine pregatiti, cand va lovi urmatoarea.