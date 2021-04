Zonele cel mai grav afectate de COVID: In Capitala sunt cele mai multe cazuri noi. Doar in judetul Cluj s-au raportat peste 100 de imbolnaviri

Se apropie de pragul de 100 de infectari judetul Bihor (93 de cazuri), judetul Brasov (80) si Timis (72 de cazuri).Cele mai putine imbolnaviri au fost depistate in Gorj (8), iar in Salaj si in Giurgiu, cate 9. In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.851 . Dintre acestea, 1.336 sunt internate la ATI.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.971 de teste RT-PCR (12.097 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.874 la cerere) si 10.266 teste rapide antigenice.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20341 43 2,262. Arad 23083 40 2,383. Arges 26289 49 1,574. Bacau 25502 32 1,285. Bihor 28160 93 2,376. Bistrita-Nasaud 11490 38 1,677. Botosani 13807 29 0,978. Brasov 42586 80 2,119. Braila 12858 29 1,7010. Buzau 12125 20 1,2211. Caras-Severin 10799 34 2,0612. Calarasi 9754 5 1,1013. Cluj 55790 125 3,1514. Constanta 41964 52 1,9315. Covasna 8130 27 2,2216. Dambovita 22015 25 1,0317. Dolj 25895 50 1,2618. Galati 26793 52 1,7619. Giurgiu 10743 9 1,4720. Gorj 9074 8 0,5021. Harghita 7868 23 1,3122. Hunedoara 22273 35 2,1423. Ialomita 10524 26 1,4024. Iasi 41486 44 1,2325. Ilfov 44022 28 3,2026. Maramures 20045 11 0,5727. Mehedinti 7999 20 1,1628. Mures 23014 46 2,0729. Neamt 18196 43 1,3530. Olt 14154 16 1,2431. Prahova 33631 57 1,9632. Satu Mare 12746 26 1,1233. Salaj 10601 9 1,7434. Sibiu 25545 50 2,1435. Suceava 23761 26 0,4936. Teleorman 13242 46 1,7537. Timis 53109 72 2,2838. Tulcea 8142 14 1,3239. Vaslui 15635 20 0,7640. Valcea 15916 22 1,6441. Vrancea 10308 22 1,0942. Mun. Bucuresti 178927 340 3,2543. Cazuri noi nealocate pe judete1197* 183TOTAL 1.049.539 2.019