Zonele cel mai grav afectate de COVID. Peste 300 de cazuri in Bucuresti. Doua judete raporteaza mai mult de 100 de imbolnaviri

Alte 5 judete se apropie de pragul de 100 de cazuri: Prahova (89), Ilfov (88), Constanta (78), Brasov (81) si Bihor (75).Cele mai putine cazuri au fost depistate in judetul Gorj (8), Suceava (14) si in Tulcea (15).In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.240 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.253 de teste RT-PCR (14.165 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.088 la cerere) si 10.037 de teste rapide antigenice.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20403 62 2,262. Arad 23138 55 2,293. Arges 26360 71 1,474. Bacau 25557 55 1,235. Bihor 28235 75 2,286. Bistrita-Nasaud 11529 39 1,587. Botosani 13825 18 0,978. Brasov 42667 81 2,059. Braila 12890 32 1,6910. Buzau 12158 33 1,1911. Caras-Severin 10847 48 2,0612. Calarasi 9793 39 1,1113. Cluj 55924 134 3,0114. Constanta 42042 78 1,8315. Covasna 8177 47 2,1016. Dambovita 22044 29 1,0117. Dolj 25944 49 1,2218. Galati 26854 61 1,7219. Giurgiu 10764 21 1,3720. Gorj 9082 8 0,4921. Harghita 7888 20 1,3122. Hunedoara 22330 57 2,0823. Ialomita 10553 29 1,3124. Iasi 41555 69 1,1925. Ilfov 44110 88 3,0126. Maramures 20069 24 0,5527. Mehedinti 8022 23 1,1228. Mures 23145 131 2,0129. Neamt 18242 46 1,3030. Olt 14174 20 1,2431. Prahova 33720 89 1,9032. Satu Mare 12763 17 1,0833. Salaj 10619 18 1,6834. Sibiu 25600 55 2,0735. Suceava 23775 14 0,4636. Teleorman 13272 30 1,6937. Timis 53209 100 2,2138. Tulcea 8157 15 1,2539. Vaslui 15652 17 0,7540. Valcea 15955 39 1,5841. Vrancea 10331 23 1,0842. Mun. Bucuresti 179235 308 3,1243. Cazuri noi nealocate pe judete1170* -27TOTAL 1.051.779 2.240