Coronavirus Romania. Aproape doua sute de cazuri noi. 365 de pacienti Covid internati la ATI

In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.929. Dintre acestea, 365 sunt internate la ATI.1.041.256 de pacienti au fost declarati vindecati.6 judete nu au raportat nicio imbolnavire. Doar 16 cazuri noi au fost depistate in Bucuresti Pana la aceasta data, la nivel national , au fost prelucrate 7.945.521 de teste RT-PCR si 1.190.914 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.627 de teste RT-PCR (11.460 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.167 la cerere) si 11.148 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 4.884 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 2.376 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 27.003 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 34 de persoane.