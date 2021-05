Numarul cazurilor noi de COVID-19 scade in toata Romania. Doar 210 imbolnaviri raportate in Bucuresti

Au fost depistate 210 imbolnaviri in Bucuresti . Urmeaza judetul Cluj, cu 147 de infectari, judetul Galati, cu 67 de cazuri si Prahova, cu 52.Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.059.331 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.In intervalul 03.05.2021 (10:00) - 04.05.2021 (10:00) au fost raportate 94 de decese. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 9.124 de teste RT-PCR (4.448 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 4.676 la cerere) si 4.937 de teste rapide antigenice.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20602 25 1,882. Arad 23301 16 1,503. Arges 26612 49 1,224. Bacau 25728 26 0,865. Bihor 28487 25 1,716. Bistrita-Nasaud 11622 12 1,117. Botosani 13902 6 0,678. Brasov 42927 23 1,439. Braila 13004 4 1,1410. Buzau 12272 15 0,8311. Caras-Severin 10996 30 1,6712. Calarasi 9862 7 0,8913. Cluj 56307 147 2,0314. Constanta 42294 33 1,2615. Covasna 8276 12 1,5516. Dambovita 22175 14 0,8117. Dolj 26153 12 0,9718. Galati 27031 67 1,1819. Giurgiu 10829 12 0,9120. Gorj 9117 5 0,3521. Harghita 7994 19 1,0422. Hunedoara 22471 10 1,3623. Ialomita 10610 13 0,9524. Iasi 41729 15 0,8125. Ilfov 44379 19 2,1726. Maramures 20141 19 0,4427. Mehedinti 8099 12 0,9728. Mures 23395 34 1,5429. Neamt 18397 14 0,9430. Olt 14269 2 0,8531. Prahova 34091 52 1,5132. Satu Mare 12816 4 0,7133. Salaj 10719 9 1,3234. Sibiu 25832 15 1,5935. Suceava 23865 18 0,3836. Teleorman 13391 15 1,2637. Timis 53509 28 1,6438. Tulcea 8214 2 0,8839. Vaslui 15746 12 0,5040. Valcea 16081 7 1,1841. Vrancea 10432 24 0,8442. Mun. Bucuresti 180739 210 2,2743. Cazuri noi nealocate pe judete915* -99TOTAL 1.059.331 994